PlayStation Player Celebration: missioni e premi della seconda Sfida svelati

Tramite i canali social di PlayStation abbiamo modo di scoprire che da oggi, 25 maggio 2021, inizia la seconda Sfida della PlayStation Player Celebration. Si tratta di una sfida di gruppo, legata all'intera community PlayStation: raggiungendo alcuni obbiettivi è possibile ottenere degli avatar gratis come premio.

Precisamente, come potete vedere voi stessi nel tweet ufficiale dell'account PlayStation qui sotto, l'obbiettivo è di giocare 2,9 milioni di giochi tra il 25 maggio e il 31 maggio. Inoltre, è necessario guadagnare 8,5 milioni di Trofei PlayStation all'interno dello stesso periodo di tempo.

Il premio per il completamente di questa sfida è l'ottenimento di cinque avatar per il proprio account PlayStation, precisamente raffiguranti il Sackboy di LittleBigPlanet (e relativi seguiti/spin-off), Jin Sakai con la sua iconica armatura da Spettro illuminato dal sole (da Ghost of Tsushima), Aloy di Horizon Zero Dawn (l'avventura di Guerrilla Games pronta a tornare con il seguito Forbidden West), Ellie nella versione di The Last of Us Parte 2 e infine il cavaliere di Demon's Souls Remake, esclusiva PS5.

Se volete questi premi vi conviene fare la vostra parte e divertirvi con i vostri giochi preferiti su PlayStation. Anche se i numeri indicati da PlayStation sembrano grandi in valore assoluto, è perfettamente credibile che la community PlayStation (che solo su PS4 supera i 110 milioni) riesca a completare questa sfida. Diteci, qual è l'avatar che più vi interessa?

Infine, vi segnaliamo una curiosità: DIY Perks ha creato una PS5 in legno e fibra di carbonio!