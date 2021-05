Mortal Kombat, data di uscita in Italia: ecco dove vedere il film

Mortal Kombat, il nuovo film basato sulla celebre serie di picchiaduro targata NetherRealm Studios, ha finalmente una data di uscita per l'Italia: sarà possibile vederlo a partire dal 30 maggio.

La pellicola non approderà nei cinema, bensì sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, come già accaduto di recente con Zack Snyder's Justice League.

Diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat riprende in maniera fedele i personaggi della serie e i rispettivi repertori di mosse, incluse le sanguinose Fatality.

La trama della pellicola racconta di come il Regno della Terra sia a un passo dall'essere conquistato dall'Outworld, ma un'antica profezia parla di un gruppo di potenti guerrieri in grado di opporsi all'invasione e di vincere il Mortal Kombat.

Per evitare che ciò accada, il perfido Shang Tsung invia sulla terra i suoi assassini, ordinando loro di trovare ed eliminare le minacce prima ancora che si manifestino. L'ex combattente MMA Cole Young e i suoi compagni saranno in grado di contrastarli?