Dragon Ball: The Breakers, un video di gameplay dalla closed beta

Dragon Ball: The Breakers è attualmente in closed beta su PCe cominciano a spuntare in rete i primi video di gameplay che mostrano l'inusuale multiplayer asimmetrico in azione.

Poco tempo fa vi abbiamo detto tutto quello che sappiamo su Dragon Ball: The Breakers, che si presenta come una sorta di spin-off di Dragon Ball Xenoverse 2 ma appunto con una formula simile a quella del celebre Dead by Daylight.

In ogni partita c'è infatti un giocatore che veste i panni del Razziatore, Cell nella closed beta, e altri sette che svolgono il ruolo dei Superstiti e devono completare una serie di operazioni per poter vincere la battaglia.

Nello specifico, i personaggi comuni hanno bisogno di trovare e attivare delle speciali chiavi, una per ogni zona della mappa, al fine di avviare un conto alla rovescia per far partire la Super Macchina del Tempo e sconfiggere il Razziatore.

Quest'ultimo deve invece continuare a potenziarsi assorbendo l'energia dei semplici civili e dei Superstiti stessi, con l'obiettivo di eliminarli tutti prima che possano nuocergli.