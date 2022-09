Deadpool 3: il regista di Logan commenta la presenza di Hugh Jackman come Wolverine nel nuovo film

Come vi abbiamo già riportato, Deadpool 3 potrà contare su un personaggio molto amato: Wolverine. L'eroe sarà ancora una volta interpretato da Hugh Jackman. Ora, il regista di Logan - pellicola nella quale Wolverine incontra la propria fine - parla del ritorno del personaggio e del debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver inizialmente reagito alla notizia postando una GIF di Wolverine che viene accoltellato dal clone Wolverine in Logan, il regista del film James Mangold ha chiarito il suo pensiero. "Oh mio Dio! Rilassatevi tutti", ha scritto su Twitter. "Sto solo scherzando! Sto bene così! Logan ci sarà sempre. Multiverso o prequel, time warp o wormhole, canon o non canon o anche senza una logica, non vedo l'ora di vedere quale follia cucineranno i miei cari amici Ryan Reynolds e Hugh Jackman!".

Reynolds ha poi risposto a Mangold con un emoji di capra (ovvero "goat" inteso come G.O.A.T. - Greatest Of All Time, 'il più grande di sempre'), con Jackman che ha concordato: "Non posso credere di doverlo dire ma è tardi, quindi usiamo questa scusa... Ryan Reynolds ha ragione. Mangold è il G.O.A.T.!".

Alcuni fan non avevano infatti preso benissimo che Wolverine tornasse in questo modo. La verità però quella detta dal regista di Logan: non importa in che modo Disney e Marvel gestiranno il canon del personaggio; i vari film continueranno a esistere e potranno essere visti e rivisti.

Vi lasciamo infine al video di annuncio di Deadpool 3, che potete vedere qui.