Deadpool 3, l'annuncio di Ryan Reynolds nasconde una bella sorpresa

Deadpool 3, o quello che sarà il titolo del nuovo film della serie, è stato annunciato ufficialmente da Ryan Reynolds, nell'ambito di un video che si conclude con una bella sorpresa.

Come noto, Deadpool 3 sarà parte dell'MCU e Reynolds ha detto di averle pensate tutte per capire quale fosse il modo migliore per introdurre il personaggio in questo nuovo universo narrativo... ma inutilmente.

Alla fine del video arriva però la sorpresa, appunto: Hugh Jackman passeggia sullo sfondo, Ryan Reynolds gli chiese se abbia voglia di interpretare Wolverine ancora una volta e lui risponde "Certo, sicuro, Ryan."

Stacco, logo di Deadpool "graffiato" dagli artigli del mutante più famoso del mondo e data di uscita nei cinema fissata al 6 settembre 2024. Se non è stata una bella sorpresa questa...