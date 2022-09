Desta The Memories Between: disponibile con Netflix il nuovo gioco degli autori di Monument Valley

Desta: The Memories Between è ora disponibile in esclusiva su mobile in collaborazione con Netflix. I giocatori possono accedere a Desta: The Memories Between tramite un abbonamento a Netflix su dispositivi iOS e Android. I periodi di uscita delle versioni PC e console saranno annunciate più avanti.

Desta: The Memories Between è un rogue-like caratterizzato da una "storia coinvolgente, una struttura di gioco strategico a turni e azione a tema dodgeball". Il gioco esplora temi come la riflessione su se stessi, la perdita, il rimpianto e l'identità di genere, la sessualità e le amicizie/relazioni queer, attraverso gli occhi della prima protagonista non binaria di ustwo games, Desta.

Ogni notte, Desta cade in un misterioso mondo dei sogni, pieno di frammenti di luoghi passati, ricordi di vecchi amici e influenze e sfere luminose che danno a Desta il potere di cambiare il corso degli eventi.

L'unico modo per progredire è giocare a un misterioso gioco in stile dodgeball e scavare più a fondo nei sogni e nei ricordi interiori di Desta alla ricerca delle parole giuste da pronunciare.

"Si tratta di un nuovo ed entusiasmante percorso per noi, che offre ai giocatori l'opportunità di crescere e di impegnarsi con Desta in modo significativo nei prossimi mesi. Non vediamo l'ora di portare i giocatori ancora più avanti nei sogni di Desta", ha dichiarato Danny Gray, Chief Creative Officer di ustwo games.

Gli aggiornamenti e nuovi contenuti saranno resi disponibili nei mesi successivi al lancio: le date esatte verranno annunciate più avanti. Tra le prime novità che i giocatori possono aspettarsi ci sono:

Sfide settimanali

Modalità Difficile

Nuove abilità e memorie

Nuovi personaggi e capitoli della storia di Desta

Altro ancora

La compagnia dichiara anche: "ustwo games donerà il 3% dei profitti di Desta a organizzazioni giovanili. In qualità di B Corp registrata, ustwo games si impegna a sfruttare il potere dei giochi per ottenere un impatto positivo, come nel caso della campagna di riforestazione di Alba. Le organizzazioni giovanili aiutano i giovani a ritrovare la fiducia in se stessi e la propria voce quando ne hanno più bisogno, un aspetto fondamentale per la storia di Desta. ustwo games avrà ulteriori notizie da condividere su questa iniziativa subito dopo il lancio."

Qui potete invece vedere il trailer di presentazione.