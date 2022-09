FIFA 23 permette di eliminare dalla telecronaca i commenti che sottolineano quanto siete scarsi

FIFA 23 è disponibile in accesso anticipato e propone varie novità. Una di queste è la possibilità di eliminare dalla telecronaca delle partite i commenti negativi, così da non sentirsi dire quanto si è scarsi. Potrebbe essere utile per chi si offende facilmente.

L'opzione dedicata di FIFA 23 non elimina l'intera telecronaca, lo precisiamo, ma solo le frasi che vengono considerate dal gioco come negative. In questo modo non si viene criticati, ma comunque si ha accesso ai commenti dei telecronisti.

Non crediamo che questa opzione sia realmente pensata per gli utenti adulti: EA non si preoccupa che essi si offendano, ma potrebbe preoccuparsi che i bambini si sentano aggrediti da un commentario negativo. È probabile che molti giovanissimi siano ben più abili degli adulti, ma almeno una fetta di essi sarà nuova a FIFA e preferirà non sentirsi frustrata dalle critiche, fino a quando non avrà imparato a giocare.

Tre giocatori di FIFA 23 in uno stadio

Si tratta di un'opzione che però deve essere scoperta e nel caso dei più piccoli probabilmente sarà necessario che il genitore la attivi nei menù di FIFA 23. L'opzione si trova nella categoria dedicata all'Audio, nel caso nel quale la cerchiate.

In ogni caso, secondo una dichiarazione di Eurogamer.net, l'opzione non è sempre perfetta perché qualche commento negativo è comunque presente, perlomeno nella versione inglese.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di FIFA 23.