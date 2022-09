Steam: date di inizio degli sconti di autunno, inverno e primavera svelate da Valve

Valve ha svelato quali sono le date dei periodi di sconti di Steam per l'autunno 2022, l'inverno 2022-2023 e la primavera 2023. I periodi da segnare sul calendario sono i seguenti:

Sconti Steam d'Autunno: 22 - 29 novembre 2022

Sconti Steam d'Inverno: 22 dicembre 2022 - 5 gennaio 2023

Sconti Steam di Primavera: 16 - 23 marzo 2023

Gli sconti di primavera sono una novità per Steam, ma in realtà andranno a sostituire gli sconti dell'anno Lunare. Questa aggiunta è stata pensata per creare un periodo di sconti meglio posizionato rispetto ai precedenti, che sarebbero altrimenti stati troppo vicini. Pare che la scelta sia stata condizionata anche dalle richieste degli utenti di Steam.

Per il momento questo è quanto sappiamo. Ogni evento avrà una propria interfaccia dedicata nella pagina principale del negozio di Steam, ma ovviamente per il momento non sappiamo quali saranno gli sconti. Valve assicura che il supporto sarà simile a quello dei precedenti saldi.

Un artwork dedicato alle offerte di Steam

Ci saranno anche eventi dedicati ai periodi di sconti, ma dovremo attendere un po' per poter scoprire esattamente di cosa si tratterà. Il nostro consiglio quindi è mettere in Lista dei desideri i giochi che vi intrigano di più e prepararvi a mettere mano al portafogli.

Tra le più recenti novità di Steam troviamo i nuovi grafici in tempo reale e settimanali ufficiali, per i giochi più venduti e giocati.