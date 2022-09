Intel Arc A770 presentata: data d'uscita e prezzo ufficiali della GPU "top gamma" Intel

Intel ha presentato in via ufficiale la sua nuova GPU definita "top di gamma", chiamata Intel Arc A770 e di cui sono stati annunciati data d'uscita e prezzo: la scheda grafica di Intel sarà disponibile dal 12 ottobre 2022, a partire da 329 dollari, in attesa di conoscere le informazioni riguardanti il mercato italiano.

Il prezzo è in linea con quello consigliato da Nvidia (in USA) per le RTX 3060, ma in teoria l'Arc A770 dovrebbe essere più potente della scheda concorrente.

Intel Arc A770

L'intenzione è proprio quella di andare ad aggredire un segmento di mercato specifico, quello caratterizzato da una fascia di prezzo decisamente più bassa rispetto a quella a cui appartengono le GPU di fascia alta concorrenti, come le nuove RTX serie 40.

"Abbiamo visto ormai da molto tempo che il prezzo giusto per le GPU si piazza nel range tra 200 e 300 dollari, ma quello che è successo negli ultimi anni è che invece queste sono diventate super costose", ha affermato Pat Gelsinger, CEO di Intel. "È una cosa frustrante perché porta a un allontanamento della community di videogiocatori, e oggi vogliamo risolvere questo problema".

Dal 12 ottobre, dunque, verrà lanciata la nuova Intel Arc A770, che sembra essere una soluzione molto interessante, soprattutto pensando alla fascia di prezzo annunciata e sempre in attesa di conoscere quale sia il prezzo in euro.

Intel Arc A770, nuova immagine

Le caratteristiche tecniche dell'Intel Arc A770 prevedono un'architettura ACM-G10 dotata di 32 Core Xe (che corrispondono a 4.096 Stream Processor), 2100 MHz di clock e memoria video da 8 GB o 16 GB GDDR6.

Con questa configurazione, in teoria, la scheda video Intel dovrebbe superare la diretta concorrente (ovvero l'RTX 3060, a quanto pare) in termini di prestazioni in ray tracing di circa il 65% con risoluzione a 1080p. In base a quanto riferito, le performance dovrebbero piazzarsi a metà tra l'RTX 3060 Ti e l'RTX 3070 a 1440p, ma ovviamente ci sarà da attendere i benchmark indipendenti per avere un'idea più precisa di queste.

Nell'evento di oggi, Intel ha presentato anche le CPU di 13° generazione che offrono più core e supportano ancora le RAM DDR4.