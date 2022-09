Intel presenta le CPU di 13° generazione che offrono più core e supportano ancora le RAM DDR4

Intel ha annunciato i suoi ultimi processori desktop Raptor Lake di 13° generazione. I prezzi partono da 319 dollari. La data di uscita è il 20 ottobre 2022.

Come il suo predecessore, i processori Alder Lake di 12° generazione, Raptor Lake utilizza l'architettura ibrida di Intel, che mescola core x86 per le prestazioni (P-Cores) e per l'efficienza (E-Cores) e utilizza il nuovo chipset Z790. Intel afferma che le CPU Raptor Lake offrono più core ibridi rispetto alla generazione precedente, con la CPU di punta dotata di 24 core (8 core per le prestazioni + 16 core per l'efficienza).

La linea di punta della 13° generazione è l'i9-13900K da 589 dollari, che offre 24 core (8 P-Cores e 16 E-Cores), 32 thread e velocità di clock fino a 5,8 GHz. Come per le altre CPU Intel, i chip con la "K" finale includono la grafica Intel UHD. Troviamo anche il processore i7-13700K da 409 dollari e il più economico i5-13600K da 319 dollari.

Raptor Lake

Un'altra caratteristica di Raptor Lake è che questi nuovi processori supportano RAM DDR4 e DDR5. Mandy Mock, vicepresidente e direttore generale del Desktop, Workstation e Channel Group di Intel, fa notare che Intel prevede che la RAM DDR4 "coesisterà sul mercato fino alla fine del 2024".