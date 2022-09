D23 Expo 2022, tutti gli annunci Disney, Marvel e Star Wars

Se credete che Disney sia il male, non ne potete più di supereroi Marvel e guerre stellari, chiudete subito il browser perché nelle prossime righe si parlerà solo di quello. Nel corso del D23 Expo 2022 , all'Anheim Convention Center sono saliti sul palco i produttori e gli attori più famosi per presentare film e serie TV che arriveranno al cinema e su Disney+ nei prossimi mesi e anni, in qualche caso anche prima. Bando alle ciance, vediamo subito cosa è stato annunciato, cosa si è visto, e cosa vedremo prossimamente sui nostri teleschermi.

Wish è stato invece la sorpresa di questa parte del D23. Il film, diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, uscirà solo a fine 2023 per festeggiare il centenario della compagnia, e racconterà la storia dietro la "stella dei desideri" della Disney. La storia si svolgerà nel regno di Rosas, dove i desideri si avverano sempre, e avrà per protagonista una diciassettenne di nome Asha che unirà le forze con una Stella senziente - che sembra uno Sfavillotto di Super Mario Galaxy - per salvare il mondo da una catastrofe.

Chiudiamo con i nuovi lungometraggi Disney Animation Studios. Strange World - Un mondo misterioso è imminente, infatti uscirà nelle sale il prossimo novembre. A metà tra Lost in Space e I Robinson, il film diretto da Don Hall racconterà le disavventure di una famiglia disfunzionale che deve superare le proprie divergenze per sopravvivere in un mondo alieno.

Zootropolis+ arriverà invece molto prima, il 9 novembre 2022. I presenti hanno potuto vedere un breve trailer di una serie a episodi che s'ispira, ovviamente, all'omonimo film del 2016: a quanto pare ogni puntata sarà incentrata su un personaggio diverso dell'adorabile cast originale. Iwájú è invece una serie sperimentale, creata in collaborazione con la compagnia africana Kugali: si tratta di una vera e propria lettera d'amore alla Nigeria, rappresentata in uno scenario futuristico e colorato in cui vivranno un'incredibile avventura la protagonista Tola, di nobili origini, e un giovane ma squattrinato inventore di nome Kole. Questo lo vedremo nel 2023.

Il film successivo sarà Elio : il protagonista è un undicenne che dal nome sembrerebbe essere italiano come Luca, e che sarà rapito dagli alieni, convinti che rappresenti la Terra in qualità di ambasciatore. Diretto da Adrian Molina, il film uscirà solo nel 2024. A seguire arriverà Inside Out 2 , sequel dello straordinario film del 2015. A dirigerlo stavolta ci sarà Kelsey Mann, che racconterà l'adolescenza della protagonista, Riley, attraverso le sue emozioni personificate, vecchie e nuove. Estate 2024.

Passiamo a Pixar. Elemental è il prossimo lungometraggio della casa di Toy Story: uscirà nel giugno 2023, diretto da Peter Sohn. Il nuovo film racconta la storia d'amore impossibile di due elementali: Ember è una grintosa donna di fuoco, mentre Wade è uno sdolcinato uomo d'acqua. Il problema è che non si possono neppure toccare, quindi aspettatevi una commovente riflessione sul significato dell'amore che probabilmente ci spezzerà in due, facendoci piangere come fontane in almeno un'occasione.

Restando in tema di live action, passiamo ai pezzi grossi. Il primo e inaspettato, è MUFASA: Il Re Leone , che fa prequel al film del 2019 diretto da Jon Favreau, a sua volta una reinterpretazione del leggendario classico a cartoni animati. Come si intuisce dal titolo, il nuovo film, diretto da Barry Jenkins e in uscita non prima del 2024, narrerà l'ascesa del padre di Simba per bocca di Rafiki, Timon e Pumbaa, che stanno raccontando la storia a un giovane leoncino. Comunque vada, incasserà un fantastiliardo di soldi.

Sempre a porte chiuse è stato mostrato anche Haunted Mansion , un film per Disney+ che uscirà l'anno prossimo e che si ispira all'omonima attrazione dei parchi giochi, come Pirati dei Caraibi o il più recente Jungle Cruise. Diretto da Justin Simien, il film racconterà le disavventure di una madre single con figlio che assumono una squadra di sensitivi per neutralizzare gli spiriti maligni nella loro casa: tra questi esperti ci sarà anche la mitica Jamie Lee Curtis, che è stata accolta trionfalmente sul palco di Anheim.

L'annuncio che ha aperto le danze è stato quello del nuovo filmato introduttivo che vedremo prima di ogni pellicola da quest'inverno in poi: per festeggiare il centesimo anniversario, Disney Studios e Industrial Light & Magic hanno preparato una nuova, spettacolare introduzione in computer grafica sulle note dell'iconica "When You Wish Upon a Star" riarrangiata da Christophe Beck, poco dopo cantata da Cynthia Erivo, l'attrice che interpreta la Fata Turchina nella versione live action di Pinocchio, a firma Robert Zemeckis, da qualche giorno disponibile su Disney+.

Star Wars e Lucasfilm

Willow

Siete ancora con noi? Bene, perché ora passiamo a Star Wars. E Lucasfilm. Anzi, cominciamo direttamente da quello che con Star Wars non c'entra niente... o quasi. Willow, prima di tutto, perché sembra che il 2022 sia l'anno dei fan del fantasy, e ora tocca alla serie TV sequel del famosissimo film datato 1988. Warwick Davis tornerà a interpretare lo stregone Willow, che si imbarcherà in un viaggio insieme alla figlia della regina Sorsha (sempre Joanne Whalley) e a una comitiva di eroi per fermare le forze del male che minacciano il regno. Nel cast ci saranno anche Christian Slater e Ralph Ineson, ma non sappiamo ancora chi interpreteranno. Il trailer, pubblicato anche su YouTube e simili, promette azione a tutta forza su Disney+ dal prossimo 30 novembre.

Il teaser di Indiana Jones 5 - che stranamente non ha ancora un sottotitolo, sebbene esca l'anno prossimo - non è stato diffuso in rete, ma sul palco, oltre al regista James Mangold, c'erano sia Harrison Ford, che si è commosso per la calorosa accoglienza del pubblico, che Phoebe Waller-Bridge: quest'ultima nel film interpreterà Helena, una ragazza che, in base a quanto trapelato nel teaser, potrebbe essere la figlioccia di Indy. Saranno della festa anche John Rhys-Davies - che ovviamente torna nei panni di Sallah - e Madds Mikkelsen, Toby Jones e Antonio Banderas.

Star Wars: Tales of the Jedi

Okay, ora possiamo parlare di Star Wars. La carrellata è cominciata con un nuovo trailer di Andor, la serie imminente su Disney+ che ha per protagonista Diego Luna e racconta l'inizio della Ribellione. L'atmosfera sembrerebbe quella più adulta, per così dire, di Rogue One: A Star Wars Story, e sebbene si sappia già che fine farà il povero Cassian Andor, questa parte della galassia lontana lontana non è mai stata raccontata per bene. Disney crede così tanto in Andor, che ha descritto come una serie di spionaggio, che ha rivelato di aver commissionato già altri dodici episodi per una seconda stagione che arriverà nel 2023. Il 21 settembre vedremo i primi tre episodi della prima stagione e potremo farci un'idea più concreta del suo valore.

Il prossimo 4 gennaio toccherà invece alla seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch. Dave Filoni è salito sul palco per mostrare un teaser e rivelare che la premiere durerà ben due ore. I fan della Clone Force 99 si segnino la data sul calendario.

Star Wars: Tales of the Jedi

Dave Filoni, in realtà, aveva ben altro da presentare. Infatti il prossimo 26 ottobre arriverà su Disney+ una miniserie in sei cortometraggi intitolata Star Wars: Tales of the Jedi, della quale è stato diffuso un trailer in rete. Impiegando il classico stile in computer grafica di The Clone Wars e The Bad Batch, Tales of the Jedi racconterà le storie di diversi Jedi celebri, cominciando da una Ahsoka Tano ancora bambina, passando poi a Qui-Gon Jinn e il Conte Dooku da giovani. A un certo punto del trailer si vede anche Yaddle, tanto per dire.

A proposito di Ahsoka, nel 2023 arriverà finalmente la sua serie TV con Rosario Dawson nei panni della protagonista, di cui è stato mostrato un breve teaser ai presenti. Filoni, insieme a Jon Favreau, ha annunciato che la serie seguirà ufficialmente le vicende di Star Wars Rebels, infatti, proprio in queste ore è stato rivelato l'attore che interpreterà Ezra Bridger in live action: Eman Esfandi. Nel teaser mostrato a porte chiuse si è vista meglio anche Sabine, che in carne e ossa avrà il volto di Natasha Liu Bordizzo. Ora manca solo il casting di Thrawn, no?

The Mandalorian 3

Il pubblico ha potuto vedere anche un brevissimo teaser di Star Wars: Skeletron Crew, una nuova serie ambientata in quello che ormai i fan chiamano "mandoverso" - l'era della Nuova Repubblica, praticamente - e che sarà incentrata su una banda di bambini che si sono perduti nello spazio. Creata da Jon Watts e Chris Ford, la serie avrà per protagonista Jude Law, anche se il suo ruolo non è stato ben definito. L'attore, presente sul palco, ha dichiarato di aver realizzato un sogno, essendo stato sempre un grande fan di Star Wars.

Che è quello che ha detto anche Pedro Pascal, quando si è unito a Favreau e Filoni per presentare la terza stagione di The Mandalorian, in arrivo in un generico 2023. Disney ha diffuso anche un trailer in rete, che sembrerebbe riportare in scena tutto il cast delle stagioni precedenti, e incentrare la nuova storia sul rapporto tra Bo-Katan Kryze e Din Djarin e il destino del pianeta Mandalore. E no, nonostante i leak degli ultimi giorni, non si è parlato né di una seconda stagione per The Book of Boba Fett, né di veri e propri lungometraggi cinematografici come quello che dovrebbe dirigere Taika Waititi.