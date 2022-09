Splatoon 3 è primo nella classifica UK, ma le vendite retail sono inferiori a Splatoon 2

Splatoon 3 ha conquistato il primo posto della classifica di vendite retail del Regno Unito nella settimana di debutto, se pur registrando vendite inferiori rispetto al precedessore.

In attesa di leggere la classifica completa, Christopher Dring di GamesIndustry ha svelato che Splatoon 3 ha venduto il 9% di copie fisiche in meno rispetto a quanto fatto dal precedente capitolo della serie al lancio.

C'è da dire che rispetto al 2017, anno di uscita di Splatoon 2, gli acquisti in digitale sono aumentati notevolmente, riducendo quindi le vendite delle copie fisiche. Ma è anche vero che il numero di possessori di Nintendo Switch oggi è ben superiore a quello di cinque anni fa.

Per Dring, la spiegazione è che semplicemente lo sparatutto di Nintendo Switch è meno gettonato nel Regno Unito rispetto ad altri paesi e che dunque questo dato non è rappresentativo delle vendite a livello globale. A riprova di ciò, Nintendo oggi ha annunciato che solo in Giappone sono state acquistate ben 3,45 milioni di copie di Splatoon 3 nei primi tre giorni dal lancio, battendo qualsiasi record precedentemente registrato da un gioco per Switch.