Saints Row: le migliori armi e veicoli per le fasi iniziali

Di seguito parleremo delle migliori armi e veicoli che potrete ottenere in Saints Row nelle fasi iniziali , in modo tale da iniziare la vostra nuova vita a Santo Ileso con il piede giusto. E se non vi basta date uno anche uno sguardo alla nostra guida alle 10 cose da sapere per dare vita al vostro impero criminale .

Santo Ileso è una città ricca di opportunità, specialmente se non vi dispiace sporcarvi le mani con qualche lavoretto ben pagato non del tutto legale. Per diventare dei criminali professioni tuttavia avrete bisogno di attrezzi del mestiere validi, ovvero un arsenale di tutto rispetto e bolidi veloci adatti per seminare nemici e le forze dell'ordine.

In alternativa il Fucile a Pompa da Diligenza è un'altra valida opzione. Quest'arma è in grado di uccidere all'istante buona parte dei nemici di Saints Row o quantomeno causargli danni ingenti, specie una volta potenziata. Il lato negativo è che dopo ogni singolo sparo dovrete ricaricare e l'operazione tra l'altro è piuttosto lenta, il che la rende poco pratica nel caso siate circondati. Esiste tuttavia un piccolo trucchetto per sopperire a questo difetto: durante la ricarica non appena vedete il personaggio infilare la cartuccia nel fucile (lo capirete anche dall'indicatore delle munizioni) eseguite una schivata, in questo modo "cancellerete" l'animazione e sarete meno vulnerabili.

Non possiamo non citare poi un grande classico come il Fucile a Canne Mozze . Quest'arma spara due colpi che infliggono danni ingenti dalla corta distanza. Una volta sbloccata l'abilità speciale potrete utilizzare delle munizioni al fosforo che incendiano i nemici, causando danni extra nel tempo. Questa peculiarità tra l'altro sopperisce la sua scarsa gittata in quanto i danni da fuoco sono fissi.

Una delle migliori armi che vi consigliamo di acquistare il prima possibile è il Mitra 1921 Johnson . L'alta cadenza di fuoco e una buona gittata la rendono una SMG versatile e ideale per affrontare in scioltezza molti degli scontri a fuoco delle fasi iniziali, se non la prima metà abbondante del gioco se deciderete di potenziarla. La sua abilità speciale permette di utilizzare delle munizioni perforanti, particolarmente utile per avere la meglio sugli avversari più coriacei.

Un'altra valida opzione è il Cannone Portatile .44 . Non ha un'elevata cadenza e velocità di ricarica come l'arma precedente, ma compensa con la potenza di fuoco. L'abilità speciale "Proiettili Magnum" inoltre causa danni ad area, il che si rivela particolarmente utile quando siete circondati.

Tra queste menzioniamo la Pistola Idol Lite , in vendita alla modica cifra di 300$ presso i negozi della catena Friendly Fire. Non offre il massimo quanto a precisione, ma ha una buona cadenza di fuoco e un'elevata velocità di ricarica, il che la rende ottima per le prime missioni di Saints Row. Inoltre la sua abilità speciale "Grilletto Facile" è semplicissima da sbloccare (basta uccidere 20 nemici con colpi alla testa) e la trasforma in una pistola mitragliatrice completamente automatica.

Tra gang e quei guastafeste dei poliziotti, in Saints Row non farete molta strada senza un buon assortimento di armi. Il vostro "Boss" può portare con sé fino a sette bocche da fuoco e ognuna può essere personalizzata sia dal punto di vista estetico che delle statistiche. Mano a mano che avanzerete nelle missioni principali e secondarie sbloccherete strumenti di morte sempre più potenti, ma fortunatamente anche nelle fasi iniziali del gioco è possibile mettere le mani su alcune armi davvero valide e senza dover spendere un patrimonio.

Migliori veicoli nelle fasi iniziali

Girando tra le strade di Santo Ileso potreste imbattervi in numerosi veicoli di vostro interesse, tra bolidi da corsa, vetture lussuose o mezzi più particolari come limousine e camion della spazzatura. In generale se trovate un auto che fa al caso vostro vi consigliamo di rubarla e salvarla in uno dei garage sparsi per la città in modo da poterla utilizzare quando preferite, una funzione che sbloccherete entro le prime ore di gioco. Detto questo, volendo potrete mettere le mani fin da subito su due bolidi come l'Attrazione e la Fer de Lance.

Per trovare la prima avanzate nelle missioni del garage di Jim Rob (che sbloccherete nelle prime ore) finché non vi chiederà di rubarne una. Dirigetevi al punto di viaggio rapido di Marina Ovest. Da qui spostatevi a ovest verso il negozio di abbigliamento nelle vicinanze. In quest'area è presente un parcheggio dove all'interno troverete l'Attrazione. Questo veicolo ha l'abilità speciale "Turbo Infinito", che come suggerisce il nome permette di sfrecciare a tutta velocità per un lungo periodo di tempo.

Per trovare la Fer de Lance invece dirigetevi a Lakeshore Nord. Partendo dal negozio di abbigliamento "Deep Silver Volition", seguite la strada principale in direzione sud. Troverete l'auto parcheggiata a margine della strada. L'abilità speciale di questa vettura è "Salta" che permette alla vettura di eseguire un enorme balzo.

Nelle prime fasi del gioco potrete sbloccare anche gli elicotteri e un eliporto direttamente nella vostra base nella chiesa. Per farlo vi basterà completare una delle prime missioni di Neenah, La Forgia. Cercate un mezzo più particolare e appariscente? Allora non appena avrete accesso alle imprese criminali vi suggeriamo di investire 100.000 dollari per "Eurekabator!" e ottenere così l'hoverboard.