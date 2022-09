FIFA 23: preordine Amazon per PS4 in sconto per la prima volta

Tramite Amazon è possibile eseguire il preordine di FIFA 23 in versione PlayStation 4 con un piccolo sconto. Il gioco PS4 costa ora sette euro in meno rispetto al prezzo base. L'offerta non è disponibile al momento per altre versioni. Il prezzo consigliato per la versione PS4 (e Xbox One) di FIFA 23 è 69.99€. Lo sconto attuale è il primo che viene proposto per il gioco di calcio di Electronic Arts dall'inizio della disponibilità del preordine. Ricordiamo che come sempre si tratta di un preordine a prezzo minimo garantito: in caso di altri sconti, verranno applicati in automatico all'ordine senza dover seguire l'andamento delle offerte. Inoltre, il preordine è gratuito ed è possibile cancellarlo in ogni momento, prima della spedizione.

Con la versione standard di FIFA 23 si ottengono anche alcuni contenuti aggiuntivi, come un giocatore della settimana 1 non scambiabile per FIFA Ultimate Team, Kylian Mbappé in prestito per cinque partite in FUT, un ambasciatore a scelta in prestito tra Davies, Son o Vinícius Jr. per 3 partite FUT, e infine un talento locale per la modalità carriera.

Il campo di FIFA 23

