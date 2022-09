Saints Row: 10 cose da sapere per dare vita al vostro impero criminale

Saints Row è approdato nei negozi pochi giorni fa, terminando un'attesa che ormai si stava prolungando da quasi nove anni. Non si tratta tuttavia di un successore diretto Saints Row 4, ma piuttosto di un reboot della serie, volto a riscrivere le origini della saga di Volition pur rimanendo fedele ai suoi tratti caratteristici: caos, fiumi di proiettili, esplosioni a volontà, il tutto condito da una buona dose di follia ed eccentricità. Di seguito vi faremo un tour accelerato sulle opportunità offerte da Santo Ileso con 10 cose da sapere su Saints Row e che potrebbero aiutarvi a far spiccare il volo alla vostra carriera criminale nelle fasi iniziali del gioco.

Personalizzazione senza limiti L'editor di Saints Row offre migliaia di opzioni, anche nel caso vogliate creare un mostro di rara bruttezza La personalizzazione del proprio avatar criminale è sempre stato uno dei capisaldi della serie e ricopre un ruolo di primo piano anche in Saints Row. Prima ancora d'iniziare le vostre attività illegali a Santo Ileso vi verrà chiesto di creare il "Boss", ovvero il o la protagonista del gioco, tramite uno degli editor più completi mai visti in un videogioco e con migliaia di opzioni a disposizione. Non mancano quelle più classiche, come scelta del sesso, corporatura, colore della pelle, acconciatura e tratti del volto, ad altre più particolari come dentatura, protesi per gli arti, tatuaggi, sticker per la censura dei genitali e chi più ne ha più ne metta. C'è anche una vasta selezione di abiti e costumi tra cui scegliere, alcuni anche piuttosto stravaganti. Insomma, c'è tutto il necessario per realizzare l'avatar dei vostri sogni o dei veri e propri capolavori di bruttezza, se preferite. Volete un tipo tosto, muscolo e pieno di cicatrici e tatuaggi? Sarete accontentati. Preferite vestire i panni di un personaggio grassoccio, peloso e con scarso senso del pudore? Nessun problema. Per qualche strana ragione volete impersonare il Conte Dracula o un Troll? Anche in questo caso si può fare. Potete mettere alla prova voi stessi il ricco editor di Saints Row e creare il vostro "Boss" prima ancora di acquistare il gioco, grazie alla demo gratuita Boss Factory disponibile su PlayStation Store, Xbox Store ed Epic Games Store. Una volta creato il vostro avatar potrete trasferirlo nel gioco completo. È anche possibile condividere le proprie creazioni con la community o importare quelle di altri giocatori.

Prima il dovere, poi il piacere Saints Row offre tante attività secondarie, ma non dimenticatevi della missioni principali Diciamoci la verità, Saints Row è il gioco perfetto per chi vuole cimentarsi nella nobile arte del "giocazzeggio" seminando il panico tra le strade e allungando la propria fedina penale senza un motivo apparentemente valido. Ovviamente non vi sconsigliamo questo approccio, tutt'altro, ma vi suggeriamo di adempiere prima ai vostri obblighi criminali avanzando nella campagna e completando le missioni principali il prima possibile. Le quest della storia infatti elargiscono grandi quantitativi di punti esperienza per potenziare il personaggio, soldi, sbloccano armi e garantiscono l'accesso a nuove attività secondarie e risorse. Tutto ciò non aumenterà solo le probabilità di sopravvivenza ma gonfierà anche il vostro conto in banca, di conseguenza aumentando a dismisura le opzioni a vostra disposizione.

Viaggi rapidi Saints Row, nel caso ve lo stiate chiedendo, no non è possibile usare i viaggi rapidi quando avete la polizia alle costole Saints Row mette a disposizione molti mezzi differenti per spostarsi tra bolidi da corsa, la tuta alare, l'hoverboard ed elicotteri. Tuttavia specialmente nelle fasi iniziali spostarsi da un punto all'altro di Santo Ileso richiede molto tempo. Ed è qui che entrano in gioco i Viaggi Rapidi, grazie ai quali raggiungerete un punto della mappa in un instante. Il consiglio dunque è quello di prendersi un po' di tempo per sbloccarli tutti il prima possibile, in modo da agevolare gli spostamenti fin da subito. Per sbloccare i punti di viaggio rapido dovrete fotografare insegne, statue e altri elementi specifici sparsi nel mondo gioco. Per individuarli vi basta viaggiare per Santo Ileso finché non vedrete spuntare un icona a forma di rombo gialla con sopra l'immagine di un treno. Aprendo la mappa e spostando il cursore su questi simboli vi verrà mostrato quale soggetto dovrete immortalare. Una volta giunti sul luogo vi basterà dunque attivare la fotocamera e scattare una foto all'obiettivo, cercando di posizionarvi alla distanza giusta e assicurandovi che nulla ostruisca la visuale. Una volta fatto avrete sbloccato quel punto di viaggio rapido.

Armi a volontà Saints Row mette disposizione tantissime opzioni per la personalizzazione delle vostre armi preferite In Saints Row si spara. Si spara parecchio. E quindi è importante avere sempre a disposizione un armamentario di tutto rispetto se volete diventare i padroni indiscussi di Santo Ileso. Potrete acquistare nuove bocche da fuoco presso i negozi di armi della catena Friendly Fire e successivamente modificarle a vostro piacimento investendo il denaro accumulato con le vostre attività illegali. Vi consigliamo di farlo il prima possibile. Le modifiche non permettono solo di cambiare il loro aspetto (del resto anche l'occhio vuole la sua parte), ma anche d'incrementare i danni inflitti, la capienza del caricatore, la precisione e così via, facilitando e non di poco gli scontri a fuoco. Ogni arma inoltre possiede un'abilità speciale unica, che sbloccherete completando una mini-sfida, diversa a seconda dell'arma. Alcune richiedono di uccidere un certo numero di nemici, altre di eseguire eliminazioni multiple. Avanzando nel gioco i potenziamenti diventeranno via via sempre più costosi, ma allo stesso modo aumenterà anche la difficoltà delle missioni, quindi si tratta sicuramente di un buon investimento.

Abilità e Vantaggi Saints Row In Saints Row potrete potenziare il vostro "Boss" tramite un sistema di progressione e personalizzazione basato su Abilità e Vantaggi. Le prime includono mosse speciali, come piazzare mine di prossimità e sferrare pugni esplosivi, e bonus passivi, come upgrade permanenti della salute. Avete a disposizione quattro slot per le mosse speciali, mentre gli effetti delle abilità passive vengono attivati automaticamente. I Vantaggi invece sono bonus passivi, come ad esempio un incremento dei danni attaccando i nemici alle spalle o delle munizioni raccolte, insomma effetti che vi torneranno utili nei combattimenti. Sono divisi in tre rami differenti a seconda della loro utilità (minore, maggiore ed élite), con cinque slot a disposizione per assegnare quelli che preferite. Tenete presente che le Abilità si sbloccano semplicemente avanzando di livello, mentre i Vantaggi esclusivamente completando tutti gli obiettivi delle sfide elencate nella sezione apposita dello smartphone, quindi vi consigliamo di tanto in tanto di ritagliarvi del tempo per cimentarvi in queste attività secondarie per avere accesso il prima possibile a un gran numero di effetti vantaggiosi.

Pimp My Ride Saints Row, ogni criminale che si rispetti deve guidare un veicolo personalizzato In Saints Row nulla vi vieta, forze dell'ordine a parte, di rubare delle vetture agli onesti cittadini di Santo Ileso, ma è sicuramente meglio avere dei bolidi personali, modificarli a proprio piacimento e farseli recapitare comodamente in qualsiasi momento e dove vogliamo. Se viaggiando per le strade di Santo Ileso vi imbatterete in un bolide che vi piace particolarmente, potrete rubarlo e conservarlo nei garage, cosa che vi tornerà utile ad esempio in quelle missioni dove avere una vettura veloce può fare la differenza. Inoltre, avanzando nel gioco otterrete l'accesso al Garage di Jim Rob: completando le missioni legate a questa attività criminale sbloccherete l'opzione di farvi recapitare uno dei vostri veicoli in qualsiasi punto della mappa semplicemente usando lo smartphone. Come accennato in precedenza avrete anche modo di modificare a piacimento praticamente ogni elemento delle vostre vetture, dalla verniciatura ai cerchioni, passando per la forma della carrozzeria o persino aggiungere modifiche come il Nos e un cavo per agganciare altre auto. Inoltre, anche i veicoli hanno un'abilità speciale unica, come sedili eiettabili e salto, che potrete sbloccare completando delle piccole sfide, differenti a seconda del modello.

Co-op online: due giocatori, il doppio del divertimento Saints Row permette di seminare il caos a Santo Ileso in compagnia di un amico Nel caso cerchiate un complice per le vostre malefatte, sarete felici di sapere che Saints Row include una modalità cooperativa per due persone drop-in/drop-out, ovvero con un secondo giocatore che può entrare e uscire in qualsiasi momento dalla partita. Non dovete per forza giocare l'intera campagna con un partner, sia esso un amico o un altro giocatore assegnato dal machmaking, con la possibilità quindi di alternare sessioni singleplayer e multiplayer. Tramite le impostazioni potrete scegliere se permettere a chiunque di entrare in qualsiasi momento grazie al matchmaking o limitare l'ingresso solo agli amici, con o senza invito. Una volta completata la sessione tutti i progressi saranno conservati da entrambi i giocatori. Si tratta di un'alternativa interessante per ravvivare una sessione di gioco. In fondo il doppio dei giocatori, significa anche il doppio del caos e del divertimento. Tenete presente che Saints Row supporta il multiplayer cross-gen, ma non il cross-play tra piattaforme differenti, quindi ad esempio un possessore di PS5 può giocare assieme ai giocatori PS4, ma non con quelli Xbox e PC.

Imprese Criminali Saints Row Un aspetto fondamentale di Saints Row per espandere il vostro impero e conto in banca è rappresentato dalle Imprese Criminali. Questa componente permette ai giocatori di avviare vari business all'apparenza legali per poi sfruttarli per attività decisamente poco pulite, ma molto remunerative. Con la Clinica Shady Oaks, ad esempio, vi cimenterete in frodi ai danni delle assicurazioni fingendo incidenti e infortuni, la ditta Bright Future invece è la copertura ideale per smaltire rifiuti pericolosi illegalmente in luoghi non autorizzati. Alcune imprese criminali inoltre sbloccano nuove missioni, armi e perfino mezzi di trasporto. In tal senso vale la pena investire 100.000 dollari per acquistare "Eurekabator!" e ottenere così l'hoverboard. Acquistare nuova attività richiede ingenti quantitativi di denaro ma vi assicuriamo che sono soldi ben spesi: le attività in vostro possesso generano passivamente introiti e non ci vorrà molto prima di rientrare completamente degli investimenti.

Smartphone Saints Row, se vi trovate in una situazione simile, potrebbe essere una buona idea chiamare dei rinforzi con lo smartphone Il miglior amico dell'uomo è lo smartphone, almeno in Saints Row. Le app presenti nel dispositivo infatti garantiscono l'accesso a una miriade di funzioni differenti, come accedere alla mappa e usare i viaggi rapidi, controllare le attività criminali disponibili, modificare l'aspetto del vostro protagonista, nonché gestire e assegnare le abilità. Potrete persino chiedere l'aiuto dei vostri alleati per darvi man forte in uno scontro particolarmente impegnativo. Sbloccherete nuove funzioni dello smartphone mano a mano che avanzerete nella campagna principale e vi consigliamo d'impratichirvi fin da subito nell'utilizzarle per rendere il vostro soggiorno a Santo Ileso ancor più piacevole.