Elden Ring è "il gioco che confonde di più" i giocatori per una ricerca, che stila una classifica

Uswitch propone una ricerca sui giochi che "hanno confuso di più" i giocatori nel corso del 2022, ovvero di quei giochi che hanno generato maggiori ricerche su Google del genere "nome gioco + consiglio" o "come giocare a + nome gioco". Non crediamo di stupire nessuno svelando che Elden Ring è stato il più cercato.

La classifica composta da Uswitch è la seguente (dopo il trattino, il numero di ricerche Google dedicate):

Elden Ring - 171.840

Metroid Dread - 53.880

Resident Evil Village - 44.760

Assassin's Creed Valhalla - 33.960

Far Cry 6 - 31.920

Fall Guys - 27.480

Fortinte - 25.200

Luigi's Mansion 3 - 24.360

Horizon Zero Dawn - 20.040

Deathloop - 18.000

Halo Infinite - 17.880

Red Dead Redemption 2 - 16.800

Lego Star Wars The Skywalker Saga - 15.600

Stardew Valley - 15.360

Hades - 12.960

Street of Rage 4 - 12.720

Resident Evil 2 - 12.600

Death Stranding - 12.000

Uncharted 4 - 10.920

Animal Crossing New Horizons - 9.840

Cities: Skylines - 9.360

Among Us - 8.880

Hitman 3 - 8.280

Leggende Pokémon Arceus - 8.160

La lista è stata creata analizzando oltre 150 dei giochi più popolari in circolazione e sono state verificate le ricerche in lingua inglese con la seguente struttura: [game] + explained, [game] + tips, [game] + walkthrough, how to play + [game].

Elden Ring

A quanto indicato dalla ricerca, aggiungiamo il fatto che il numero di ricerche è ovviamente condizionato anche dal numero di giocatori, non solo dal tipo di gioco e da quanto "confusionario" sia. Elden Ring può vantare circa 17 milioni di giocatori, mentre Metroid Dread può vantare 3 milioni di giocatori. Considerando questa differenza, ci sentiamo di poter dire che Metroid Dread ha in media "confuso" i giocatori molto più di Elden Ring.

Voi che ne pensate di questa classifica?

Se siete fan di Elden Ring, vi ricordiamo anche che sta per uscire il manga gratuito dedicato: ve ne perliamo nel nostro speciale.