NBA 2K23 disponibile da oggi per tutte le piattaforme: PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch

Tramite un comunicato stampa, 2K ha annunciato la disponibilità odierna di NBA 2K23 per tutte le piattaforme, ossia PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Da notare che le versioni di ultima generazione, ossia con grafica migliorata, sono soltanto quelle per le Series e per PS5. Pubblicato anche uno spettacolare trailer per accompagnare la lieta novella::

Tra le novità, il ritorno della modalità Jordan Challenge, un rinnovata esperienza per la comunità online e altro ancora. Da segnalare anche il ritorno delle Stagioni, con nuove ricompense, musica e sfide per i giocatori che possono competere e vincere.

Leggiamo altri dettagli: "Entra subito nella prima Stagione per vivere esperienze uniche in MyCAREER, MyTEAM e The W. Le ricompense del livello 40 ti permettono di andare in giro con una Golf Cart per quattro persone su PS5 e Xbox Series X|S e con una Hoverbike su PS4, Xbox One, PC e Switch, mentre in MyTEAM ti aspettano nuove carte e modalità di gioco, una migliore accessibilità, una maggiore personalizzazione e infinite combinazioni di formazioni."

"Come franchising, ci sforziamo di essere all'avanguardia nella cultura del basket e siamo entusiasti che i giocatori possano mettere le mani su NBA 2K23 per vedere il gioco prendere vita", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "Con il ritorno delle sfide Jordan, NBA 2K23 chiede ai giocatori di rispondere alla chiamata e di vivere alcune delle più grandi performance della storia del basket. L'incredibile attenzione ai dettagli ha portato al nostro titolo più realistico e autentico di sempre, con integrazioni divertenti che piaceranno agli appassionati di basket di lunga data e ai nuovi giocatori."