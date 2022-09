Apple Watch 8, SE e Ultra disponibili al preordine Amazon: ecco i prezzi

Recentemente annunciati, sono ora disponibili al preordine Amazon i vari modelli di Apple Watch, delle serie SE, 8 e Ultra. I prezzi variano da circa 300€ a oltre 1.000€. Ogni modello è disponibile in più colori che trovate direttamente nella pagina prodotto. Tutti i modelli saranno disponibili a partire dal 16 settembre 2022, con l'esclusione di Apple Watch Ultra GPS + Cellular, che sarà distribuito una settimana dopo, il 23 settembre 2022. Ricordiamo che ogni prenotazione è "al prezzo minimo garantito": in caso vi siano degli sconti prima dell'uscita, saranno applicati automaticamente alla prenotazione e non sarà necessario rifare l'ordine.

Per tutti i dettagli sui vari modelli, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato.

Apple Watch Ultra

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.