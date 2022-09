Apple Watch Ultra ufficiale insieme a Series 8 e SE: caratteristiche e prezzi in Italia

Come accade ormai da diversi anni negli eventi autunnali, gli iPhone non sono gli unici prodotti ad essere stati svelati durante la recente presentazione trasmessa da Apple. L'azienda di Cupertino ha di fatto deciso di rinnovare l'intero ecosistema composto da iPhone , Apple Watch e AirPods, introducendo diversi nuovi modelli nelle varie linee di prodotto. In particolare, all'evento "Far Out" è stata presentata la più innovativa lineup di Apple Watch con ben tre nuovi modelli. Tra questi spicca chiaramente il modello Apple Watch Ultra , pensato appositamente per offrire resistenza, affidabilità e performance agli atleti ed avventurieri più estremi. Non sono mancante nemmeno delle piccole aggiunte all'Apple Watch Serie 8, con un lieve aggiornamento anche dei componenti del popolare modello SE. Insomma, un totale ribaltamento della linea con la quale Apple vuole mantenere il primato che detiene da 7 anni per lo smartwatch più venduto al mondo.

Apple Watch Ultra

Il design del nuovo Apple Watch Ultra

Non c'è alcun dubbio sul fatto che l'Apple Watch Ultra conquisterà l'attenzione di tutti nelle prossime settimane. Questo smartwatch di fascia alta è stato pensato per coloro che praticano sport estremi o alle persone che spesso si ritrovano ad affrontare condizioni meteorologiche difficili in habitat non proprio raccomandabili dalle agenzie di viaggi. Apple si è ispirata proprio a questi atleti e avventurieri per creare Apple Watch Ultra, dotato di un display racchiuso in una cassa in titanio da 49 millimetri, ricoperto da un vetro frontale piatto in zaffiro. Per garantire la massima visibilità in ogni condizione, Apple ha migliorato notevolmente la luminosità dello schermo. Il display più grande ha permesso la creazione di un nuovo quadrante Wayfinder, progettato specificatamente per questo dispositivo con una bussola integrata e lo spazio per 8 complicazioni.

Sul lato è stato aggiunto un nuovo pulsante Azione personalizzabile, che ci permetterà di accedere in maniera pratica e veloce alle numerose funzioni dell'Apple Watch, ad esempio anche se stiamo utilizzando dei guanti. Ci sono inoltre tre microfoni integrati per migliorare nettamente la qualità del suono nelle chiamate vocali in qualsiasi condizione, riducendo i rumori esterni come quello causato dal vento. Per la prima volta è stato aggiunto anche un doppio speaker per la massima potenza sonora in uscita, in grado di riprodurre anche particolari frequenze per essere rilevato in mezzo al nulla. Il tutto è racchiuso in un corpo ultra resistente per evitare di danneggiarsi anche nelle situazioni estreme.

Tutte le caratteristiche dell'Apple Watch Ultra riassunte in un'immagine

Per la prima volta in un Apple Watch troviamo anche il GPS di precisione a doppia frequenza (L1 + L5) oltre a nuovi algoritmi di posizionamento. Stando ad Apple questo rende l'Apple Watch Ultra il dispositivo fitness più preciso sotto questo punto di vista. L'applicazione Bussola è stata completamente ridisegnata e offre ora la possibilità di segnare attorno a noi dei punti di riferimento e ci permette di ripercorrere facilmente il sentiero svolto per tornare sui propri passi qualora ci fossimo persi.

Non manca nemmeno la misurazione della temperatura al polso, progettata per funzionare sia nelle gelide montagne che nel caldo e torrido deserto. Apple Watch Ultra include anche tutte le funzionalità di connettività, attività e salute presenti negli altri modelli top di gamma: dal monitoraggio della frequenza cardiaca e dalle app ECG e Blood Oxygen, agli anelli di attività, sicurezza e funzioni di navigazione. Tra questi debutta anche la funzione di rilevamento incidenti, capace di identificare qualora fossimo sfortunatamente stati coinvolti in un incidente stradale.

Utilizzo in condizioni estreme dell'Apple Watch Ultra

Sul fronte autonomia Apple è riuscita ad ottenere fino ad un massimo di 36 ore di utilizzo. Quest'autunno però verrà introdotta una nuova modalità a basso consumo che permetterà di raggiungere addirittura le 60 ore.

Infine Apple ha realizzato anche dei cinturini appositi per questo modello, capaci di offrire il migliore confort e praticità d'uso. Il cinturino Trail Loop è il più sottile mai creato e permette una regolazione facile e precisa. Alpine Loop presenta due strati integrati realizzati con un processo di tessitura continuo che elimina la necessità di cuciture. Gli anelli superiori, offrono possibilità di regolazione e un fissaggio sicuro per la chiusura con gancio a G in titanio. Mentre l'IOcean Band è stato pensato specificamente per gli sport acquatici estremi e le immersioni ricreative con una fibbia in titanio e il corrispondente anello a molla.

Il nuovo Apple Watch Ultra è già disponibile per il preordine in Italia nella sua unica versione dotata di connettività Cellular. Il prezzo è fissato a 1.009 euro e sarà disponibile nei negozi a partire dal 23 settembre.