Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di tearastar è avvolgente

Bunny Bulma, come non amare il taglio classico e avvolgente di questo costume, che è sempre più oggetto di cosplay? Si tratta sicuramente di uno dei personaggi più ispiranti di Dragon Ball, nonostante non diventi mai un Super Sayan o simili. Fa quindi piacere vederlo tornare tra di noi grazie alla cosplayer tearastar, che lo rilegge in modo classico, ma dandogli un suo tocco molto personale.

Come potete vedere la realizzazione è davvero rigorosa e non manca il tentativo di rendere il tutto più simpatico, incrociando Bunny Bulma con un'altra serie, quella Final Fantasy, rappresentata dal peluche di un Moogle.

Per il resto il costume è sempre quello: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. Cosa si potrebbe aggiungere o togliere per migliorarlo?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.