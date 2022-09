Gli Anelli del Potere: Amazon Prime Video prende posizione contro gli attacchi razzisti al cast

Amazon Prime Video ha infine preso posizione contro gli attacchi razzisti subiti dal cast di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che praticamente vanno avanti da quando sono stati svelati gli attori principali coinvolti nel progetto.

Leggiamo il messaggio:

"Noi, il cast di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, siamo uniti dalla completa solidarietà e contro il razzismo, le minacce, le molestie e gli abusi che alcuni nostri colleghi di colore hanno subito su base giornaliera. Ci rifiutiamo di fare finta di niente o di tollerare. JRR Tolkien ha creato un mondo che, per definizione, è multi culturale. Un mondo in cui la gente libera di razze e culture diverse si unisce per sconfiggere le forze del male. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere riflette ciò. Il nostro mondo non è mai stato tutto bianco e il fantasy non è mai stato tutto bianco. La Terra di Mezzo non è tutta dei bianchi. I BIPOC appartengono alla Terra di Mezzo e sono qui per restare."

Il testo prosegue manifestando l'amore per i fan che stanno supportando la serie, soprattutto quelli di colore che sono stati attaccati semplicemente per essere dei fan. Dopo gli apprezzamenti, il messaggio si conclude con la parola elfica Namárië, che significa addio.

Amazon sta cercando di proteggere in ogni modo la sua serie di punta, la più costosa di sempre. Ad esempio sta limitando le recensioni sulla piattaforma Prime Video per provare a spegnere i troll.