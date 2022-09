Overwatch 2: il battle pass darà accesso automatico ai nuovi eroi, forse inizialmente bloccati

Probabilmente i personaggi aggiuntivi di Overwatch 2 saranno inizialmente bloccati e chi li vorrà subito dovrà acquistare i Battle Pass, almeno questo è ciò che si è capito leggendo la descrizione del Season One Premium Battle Pass su Battle.net, poi rimossa da Blizzard.

Il testo era abbastanza esplicito in tal senso: "Con il Season One Premium Battle Pass potrai sbloccare più di 80 fasce di ricompense, incluse Mythic Cyber Demon Genji, Legendary Hinotori Kiriko e altre ancora. Inoltre, come possessore del Season One Premium Battle Pass avrai automaticamente accesso a Kiriko, il nuovo eroe di Overwatch."

Nonostante manchi un mese al lancio di Overwatch 2, che avverrà il 4 ottobre 2022, Blizzard non ha ancora illustrato il sistema di monetizzazione del gioco, svelando soltanto il Pacchetto Osservatorio da 39,99€, che dà accesso a:

"Il giorno del lancio a ottobre, riceverai i seguenti contenuti di gioco di Overwatch 2: Pass Battaglia Premium della Stagione 1, due (2) modelli eroe leggendari Corsaro Spaziale, 2.000 valuta virtuale di Overwatch 2 (i Pass Battaglia Premium delle Stagioni 1-3 saranno acquistabili ognuno per 1.000 valuta virtuale)

Ricevi immediatamente Overwatch: Legendary Edition all'acquisto."

La descrizione del Battle Pass si trovava proprio nella pagina del Pacchetto Osservatorio. Kiriko è il primo eroe supplementare annunciato per il gioco.