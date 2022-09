Quake è stato fatto girare su un piccolo Apple Watch

Quake fatto girare su di un Apple Watch? Sembra quasi uno scherzo, ma il gioco di id Software si è dimostrato abbastanza flessibile da essere portato sul piccolo apparecchio di Apple come possiamo vedere dal filmato sottostante dello youtuber MyOwnClone.

Il problema, come potete vedere, non è tanto nello schermo molto piccolo, quanto nel sistema di controllo.

Negli anni c'è stata una gara a far girare DOOM, sempre di id Software, praticamente su qualsiasi cosa, da un trattore a dei mattoncini LEGO, non solo perché il codice scritto all'epoca da John Carmack è praticamente perfetto, ma anche perché è un titolo facilmente adattabile, per via del fatto che non richiede di mirare in verticale.

Quake, invece, richiede degli input extra e può rivelarsi più problematico da giocare in contesti ameni, come quello di un Apple Watch. Certo, il port è indubbiamente riuscito, ma è quasi ingiocabile.

Va detto che l'obiettivo di chi compie queste piccole imprese non è però quello di giocare in senso stretto, quanto di riuscire. Insomma, basta la soddisfazione di veder girare i giochi su apparecchi per cui non sono stati pensati. Comunque sia, se volete provare Quake su Apple Watch, potete farlo partendo dalla pagina di MyOwnClone su github.