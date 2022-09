PSVR 2: i giochi iniziano ad apparire sul PS Store e sono inseribili nella Lista dei desideri

I primi giochi per PSVR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony per PS5, stano iniziando ad apparire sul PlayStation Store, dove non sono ancora prenotabili, ma sono inseribili nella Lista dei desideri.

Ad esempio è stata lanciata la pagina di Horizon Call of the Mountain, da cui possiamo trarre anceh qualche informazione interessante (purtroppo niente data d'uscita o prezzo):

Gioca da una nuova prospettiva - ammira paesaggi mozzafiato da altezze vertiginose che spaziano sulle terre dei Carja e dei Nora dagli occhi di Ryas, il nuovo protagonista del gioco.

Goditi il sontuoso mondo naturale di Horizon a 360 gradi e interagisci con l'ambiente usando i due controller PlayStationVR2 Sense.

Immersività totale - usa movimenti intuitivi per scalare montagne, cacciare Macchine, scoccare frecce e creare oggetti usando materiali grezzi.

Vivi una nuova avventura - esplora un mondo pulsante di vita e ricco di Macchine pericolose, tribù autentiche, missioni appassionanti, nuovi personaggi e vecchie conoscenze.

Condividi l'esperienza - parti per un'avventura fluviale piena di sorprese che ti dà la possibilità di mostrare le meraviglie di PS VR2 ad amici e familiari

Interessante anche la pagina di Firewall Ultra, altro titolo esclusivo per PSVR 2, dove possiamo leggere un avviso non ancora presente nella pagina di Horizon:

"Per giocare sono necessari PS5 e PS VR2. PS VR2 non può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 12 anni."

Insomma, sembra che Sony stia iniziando a popolare il PlayStation Store di informazioni sui giochi e su PSVR 2, in attesa di mettere in vendita il nuovo visore nel 2023.