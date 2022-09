Awesome Games Done Quick: niente più eventi dal vivo perché la Florida non sicura per la comunità

Purtroppo l'edizione di gennaio 2023 dell'Awesome Games Done Quick non avrà eventi dal vivo. Il motivo è che gli organizzatori non ritengono la Florida, governata dal repubblicano Ron DeSantins, sia un luogo sicuro per la sua comunità.

Ron DeSantis si sta mettendo in luce per le sue politiche omofobe

In particolare vengono citati la continua sottovalutazione del rischio rappresentato dalla pandemia di COVID-19 e le aggressioni sempre più violente e frequenti contro i membri della comunità LGBTQ+.

Quindi la nota manifestazione dedicata alle speedrun, si sposterà completamente online, nonostante l'enorme successo dell'edizione estiva, la Summer Games Done Quick, svoltasi a luglio 2022.

Leggiamo estratti dal comunicato dell'organizzazione dell'Awesome Games Done Quick che chiariscono meglio la situazione:

"Anche se ci piacerebbe tornare dal vivo, siamo convinti che per creare un evento che sia sicuro e accogliente per tutti sia meglio andarsene dalla location che avevamo scelto in Florida.

Dato il disprezzo mostrato dallo stato per i pericoli del COVID-19 (incluse le politiche sulla vaccinazione, non obbligatoria) e le aggressioni sempre più frequenti verso persone LGBTQ+, inclusa la legge che viene chiamata colloquialmente "Don't Say Gay" (che impedisce agli insegnanti e agli educatori esterni di parlare di temi o persone LGBTQ nelle scuole elementari della Florida) riteniamo che in questo momento non sia un posto sicuro per la nostra comunità."

Da notare che la mossa costerà molti soldi all'Awesome Games Done Quick, che spera di recuperare in qualche modo dagli abbonamenti su Twitch. L'auspicio è che nel 2024 il meritorio evento, che raccoglie sempre moltissimi fondi usati a fini caritatevoli, trovi una nuova collocazione, in uno stato più democratico e accogliente per persone di ogni tipo.