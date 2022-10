A Plague Tale: Requiem, un'anteprima della colonna sonora da Olivier Deriviere

Olivier Deriviere, compositore della colonna sonora di A Plague Tale: Requiem, ha pubblicato un brano che troveremo nel gioco e che dà un'idea precisa delle atmosfere della nuova avventura sviluppata da Asobo Studio.

Sviluppato in ambito console solo su PS5 e Xbox Series X|S per segnare un cambio di passo anche tecnico, A Plague Tale: Requiem ci condurrà in un viaggio disperato attraverso l'Europa medievale ai tempi della peste e della Santa Inquisizione.

"A Plague Tale: Requiem risveglia in me ricordi molto personali", ha scritto Deriviere. "Tutti sono feriti, in un modo o nell'altro, e bisogna scendere a patti con le proprie sofferenze."

"Questo gioco, così come questo artwork nello specifico, esplora tale tema attraverso Amicia e lo stesso prova a fare il brano che state ascoltando, tratto dalla colonna sonora di Requiem."

In uscita il 18 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch via cloud, A Plague Tale: Requiem potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli utenti abbonati a Xbox Game Pass dal day one.