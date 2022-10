Intercept Games lavora a un nuovo gioco d'avventura "scientifico", oltre a Kerbal Space Program 2

Intercept Games ha pubblicato molteplici offerte di lavoro per un nuovo gioco non ancora annunciato. Secondo quanto indicato è un gioco "scientifico", e non è Kerbal Space Program 2, il quale è previsto per inizio 2023.

Precisamente, si parla di "un gioco d'avventura stilizzato basato sulla scienza". Secondo quanto indicato, non si tratta di un DLC per la serie di Kerbal Space Program ma di un vero nuovo gioco facente parte di una nuova IP.

Per ora non sappiamo altro, se non che le proposte di lavoro sono legate a personale che dovrebbe lavorare sia su Kerbal Space Program che sul nuovo gioco non annunciato. Per la posizione di Senior Environment Artis, è richiesta "passione per l'esplorazione spaziale, per i razzi, per la costruzione di mondi e per i media di intrattenimento collegati" a questi temi. Si parla anche di "mondi esplorabili". Si tratta però di informazioni alquanto generiche dalle quali non possiamo trarre rilevanti dettagli sul nuovo progetto.

Kerbal Space Program 2

Di certo qualcosa bolle in pentola ma probabilmente almeno fino a quando Kerbal Space Program 2 non sarà pubblicato non ci sarà modo di scoprire in modo ufficiale di cosa tratti questo nuovo gioco.