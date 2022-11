God of War Ragnarok: peso del preload su PS4 e PS5 svelato

PlayStation Game Size ha svelato il peso del precaricamento di God of War Ragnarok in versione PS4 e PS5, ora che il gioco può essere scaricato in attesa del lancio. Su PlayStation 4, il gioco di Santa Monica Studio pesa in preload 106,817 GB mentre su PlayStation 5 cala a 84,095 GB.

Viene precisato che questi sono i pesi del preload in Nuova Zelanda: è possibile che ci siano minime differenze con la versione europea di God of War Ragnarok. Ricordiamo anche che il peso totale potrà variare arrivati al D1 in quanto potrebbero arrivare altri aggiornamenti.

Come sempre, il precaricamento è molto utile per avere tutto il tempo per fare il download del gioco e poter iniziare molto più rapidamente a giocare al momento dello sblocco. Potete vedere nel tweet qui sotto le immagini condivise da PlayStation Game Size per God of War Ragnarok.

Ricordiamo che il preload è disponibile per chi ha eseguito (o eseguirà entro il D1) il preordine di God od War Ragnarok. Non è possibile fare un download anticipato se avete preordinato una copia fisica, ovviamente.

God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco ci rimette nei panni di Kratos e prosegue le avventure norrene del dio insieme al figlio, Atreus, ora cresciuto. Il ragazzo vuole esplorare il mondo e diventa più ribelle. Kratos potrà ancora contare sulla propria ascia, la Leviatano, così come sulle Lame del Caos. Avrà inoltre due tipi di scudo (rispetto al singolo scudo del precedente capitolo): uno sarà pensato per fare parry, il secondo sarà perfetto per chi invece preferisce bloccare i colpi nemici.

Recentemente abbiamo anche scoperto che il gioco includerà una funzione di transmog per le armature.