Dati NPD: PS5 è ancora la console più venduta a settembre 2022 in USA

Dopo un ottimo agosto, PS5 mantiene la vetta in USA anche a settembre 2022, dove si è confermata come console più venduta nel mese scorso, secondo i nuovi dati diffusi da NPD, che rilevano un buon andamento dell'hardware a fronte di un calo generalizzato del 4% rispetto allo stesso periodo nell'anno scorso.

Non vengono forniti dati precisi sulle vendite, ma secondo quanto riferito da Mat Piscatella PS5 risulta essere prima per vendite di unità e in quantità di dollari, con un settore hardware che mostra un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2021, a fronte del calo generalizzato negli ambiti software e accessori.



In seconda posizione troviamo Nintendo Switch per quanto riguarda le unità vendute, mentre per dollari la seconda posizione spetta a Xbox Series X|S, con un podio che risulta dunque sfumato tra le due console, di fatto posizionate entrambe in seconda o in terza posizione a seconda del parametro preso in considerazione.

L'aumento di scorte e di disponibilità sul mercato determina, ancora una volta, l'ottimo andamento di PS5 che dopo essere stata la più venduta in USA ad agosto si conferma in tale posizione anche per settembre 2022. Il trend positivo, in termini di disponibilità, è comunque condiviso da PS5 e Xbox Series X|S che per la prima volta cominciano ad essere maggiormente diffuse sul mercato dopo un lungo periodo di crisi in termini di produzione e distribuzione.