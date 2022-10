God of War Ragnarok: nuove immagini inedite per l'esclusiva PS5 e PS4

God of War Ragnarok si mostra in varie nuove immagini inedite, rilasciate da Sony PlayStation da pubblicare in occasione del nuovo articolo di approfondimento pubblicato proprio in questi minuti, che mostrano nuovi scorci su ambientazioni e situazioni di gioco.

Nel caso non l'abbiate già fatto, vi invitiamo dunque a leggere subito il nostro provato su PS5 dedicato alle prime ore di gioco, che ci accompagna in questo avvicinamento verso l'uscita di una delle maggiori esclusive PS5 e PS4 di questo periodo.

La galleria comprende 18 nuove immagini inedite di God of War Ragnarok, che consentono di dare un'occhiata più da vicino al gioco Santa Monica e alle sue novità.

Gli screenshot mostrano diversi momenti dell'avventura di Kratos e Atreus, tra fasi di esplorazione e di combattimento, oltre a qualche momento d'intermezzo, che consentono anche di avere una prima idea delle nuove ambientazioni che potremo visitare nel corso della storia.

Il nuovo capitolo si estende infatti su tutti i 9 regni che compongono lo scenario delle avventure norrene del protagonista, in quella che è destinata ad essere la chiusura di questa saga nordica di God of War. Tutta questa abbondanza si riflette anche nelle dimensioni su PS5, che come quelle della versione PS4 sono generose, per quanto riguarda download e installazione.

D'altra parte, i contenuti sembrano essere talmente tanti da aver fatto riflettere Santa Monica sul fatto di spezzarli o no in due parti, formando una trilogia. Alla fine, gli sviluppatori hanno deciso di comprimere tutto in un unico gioco, con God of War Ragnarok che racconterà dunque il finale della storia ad ambientazione norrena.