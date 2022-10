Naruto: il cosplay di Tsunade di pamdroid18 batte tutti gli altri Hokage

Naruto torna protagonista delle nostre pagine grazie a un cosplay di Tsunade realizzato da pamdroid18, che ha interpretato magistralmente la ninja leggendaria e Hokage del Villaggio della Foglia.

Tsunade non ha bisogno di grandi presentazioni dato che si tratta di uno dei personaggi centrali per buona parte della storia di Naruto. Insieme a Jiraya e Orochimaru è conosciuta come uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, titolo ottenuto grazie alla sua forza sovrumana e le impareggiabili abilità nelle arti mediche.

Al tempo stesso è nota anche per essere una giocatrice d'azzardo compulsiva e per il vizio dell'alcol, ma ciononostante durante il corso dell'opera diventerà il quinto Hokage, guidando il Villaggio della Foglia con fermezza attraverso numerose crisi.

Il cosplay di Tsunade firmato da pamdroid18 è semplice ma confezionato con cura. Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, il personaggio ideato da Masashi Kishimoto è stato rappresentato fedelmente con il suo costume iconico.

Che ne pensate del cosplay di Tsunade da Naruto realizzato da pamdroid18? Fatecelo sapere nei commenti.