God of War: Ragnarok, svelate le modalità grafiche, su PS5 si arriva anche ai 120 fps

La redazione di Press-Start Australia ha svelato che God of War: Ragnarok su PS5 avrà quattro modalità grafiche differenti, due delle quali tuttavia attivabili solamente se siete in possesso di un TV/monitor che supporta HDMI 2.1 e un refresh rate elevato. In fondo alla notizia abbiamo anche riportato i dettagli sulle opzioni grafiche per PS4 Pro.

Di seguito abbiamo elencato le modalità grafiche come riportate da Press-Start Australia:

Risoluzione : 4K e framerate bloccato a 30 fps

: 4K e framerate bloccato a 30 fps Performance : framerate bloccato a 60 fps (e 4K dinamico, stando al negozio ShopTo).

: framerate bloccato a 60 fps (e 4K dinamico, stando al negozio ShopTo). Risoluzione (High Frame Rate On) - 4K e framerate bloccato a 40 fps (richiede HDMI 2.1)

- 4K e framerate bloccato a 40 fps (richiede HDMI 2.1) Performance (High Frame Rate On) - framerate sbloccato fino a 120 fps (richiede HDMI 2.1)

Ovviamente per conoscere nel dettaglio le performance di God of War Ragnarok su PS5 e PS4 sarà necessario attendere analisi approfondite. In ogni caso la presenza di modalità a 30, 40, 60 e 120 fps dovrebbe accontentare i gusti di un po' tutti.

God of War Ragnarok, Kratos si scatena sul malcapitato di turno

Giusto pochi minuti fa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine il nostro Provato di God of War Ragnarok, in cui Pierpaolo Greco ci parla delle sue prime impressioni sulla nuova attesissima esclusiva per PS5 e PS4, in attesa di poter leggere la recensione completa una volta scaduto l'embargo.

Aggiornamento: come segnalato nel nostro provato di God of War Ragnarok, la versione PS4 Pro presenta due modalità grafiche, una a 30 fps e l'altra che punta ai 60 fps.

Come spiegato da Pierpaolo Greco "quella che privilegia le performance, e punta quindi ai 60 FPS, ci è sembrata decisamente meno stabile, pur rimanendo ampiamente al di sopra dei 30 frame al secondo. Tra l'altro senza ripercussioni importanti sulla qualità visiva, ad eccezione di una sostanziale diminuzione di dettaglio nelle zone più aperte, in particolare il reame ampiamente esplorabile di Svartalfheim."

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022.