Classifica USA: FIFA 23 è il più venduto a settembre, The Last of Us e Splatoon 3 fuori dal podio

NPD ha svelato la classifica di vendite dei videogiochi negli USA relativa al mese di settembre 2022. Al primo posto troviamo FIFA 23, che batte persino Madden NFL23 e NBA 2K23, probabilmente spinto dalla febbre per i Mondiali. Splatoon 3 e The Last of Us Parte 1 invece non raggiungono il podio, posizionandosi rispettivamente al quarto e quinto posto.

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti negli USA a settembre 2022 condivisa da Matt Piscatella di NPD. Per i giochi segnati con un asterisco non sono state incluse le copie digitali.

FIFA 23 Madden NFL 23 NBA 2K23* Splatoon 3* The Last of Us Parte 1 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Saints Row JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R Elden Ring Mario Kart 8* Minecraft Marvel's Spider-Man LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Super Smash Bros. Ultimate* Call of Duty: Black Ops: Cold War Horizon Forbidden West Call of Duty: Vanguard Assassin's Creed: Valhalla MLB: The Show 22 (vendite digitali Xbox e Switch non incluse) Dragon Ball Z: Kakarot

FIFA 23

Stando alle informazioni condivise da Piscatella, i ricavi per quanto riguarda l'acquisto di videogiochi e contenuti digitali a settembre 2022 sono scesi del 7% su base annuale, per un totale di 3,4 miliardi di dollari. I ricavi sono stati trainati da un aumento percentuale a due cifre della spesa per abbonamenti a servizi non legati al mercato mobile, compensato da cali in altri segmenti del mercato.

Per quanto riguarda l'hardware, come riportato in una precedente notizia, PS5 è stata la console più venduta negli USA a settembre 2022.