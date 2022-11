PS5 è stata la console più venduta negli USA a ottobre 2022, stando ai dati NPD

Matt Piscatella ha condiviso su Twitter i dati NPD del mercato videoludico statunitense relativi al mese di ottobre 2022. Per quanto riguarda l'hardware, ancora una volta PS5 è stata la console più venduta negli USA, sia per unità che per ricavi, mentre al secondo posto troviamo Xbox Series X|S.

Stando alle informazioni condivise da Piscatella, i ricavi generati dalla vendita di hardware negli USA lo scorso mese sono pari a 424 milioni di dollari, il 10% in meno su base annuale.

Sia PS5 che Xbox Series X|S hanno visto aumentare i loro ricavi con percentuali a doppia cifra, supponiamo anche grazie a un massiccio aumento delle scorte delle due console nei negozi statunitensi, ma ciò non è bastato per sopperire al declino di vendite delle altre console, come PS4 e Xbox One, che ormai chiaramente sono sul viale del tramonto da un punto di vista commerciale.

Come accennato in apertura PS5 è stata la console di maggior successo sia per quanto riguarda i ricavi in dollari che il numero di unità vendute, seguita da Xbox Series X|S, in linea a quanto visto nel mese di settembre 2022. Purtroppo Piscatella nel suo resoconto non ha parlato dell'andamento di Nintendo Switch né ha condiviso numeri precisi sul numero di unità vendute per ogni console.

Per quanto riguarda gli accessori i ricavi a ottobre 2022 sono pari a 148 milioni di dollari, l'8% in meno rispetto a un anno fa. Il Dualsense di PS5 in colorazione Midnight Black è stato l'accessorio più venduto. In totale a ottobre 2022 i ricavi complessivi del mercato videoludico sono stati pari a 4,3 miliardi di dollari, esattamente come l'anno precedente.