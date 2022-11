God of War Ragnarok: ecco il trailer del demake per PS1

Come girerebbe God of War Ragnarok su PS1? Per rispondere a questa domanda, che sicuramente tutti i giocatori si sono fatti almeno una volta, guardiamo il trailer del demake per PS1 della nuova avventura di Kratos e Atreus realizzato dal content creator Jackarte.

Il filmato fondamentalmente ripropone le sequenze di uno dei trailer di God of War: Ragnarok, reimmaginando il gioco come se fosse uscito l'11 novembre del 1999, piuttosto che il 2022. Il risultato potrebbe far sanguinare gli occhi dei giocatori più giovani, ma in realtà quanto mostrato sarebbe stato osannato da tutti all'epoca della prima PlayStation. Impeccabile invece il lavoro svolto da Jackarte, per quanto non si tratti di un gioco vero e proprio completamente funzionante, come nel caso di Bloodborne PSX e il suo spin-off Bloodborne Kart.

Tornando al God of War Ragnarok dei giorni nostri, ieri Santa Monica ha pubblicato la Patch 2.001 per PS5 e PS4 che risolve alcuni problemi di stabilità, crash e bug, ma non quello che impedisce ad alcuni giocatori di modificare il livello di difficoltà dopo aver iniziato la partita.