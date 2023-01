Dead Space sta facendo molto meglio di The Callisto Protocol su Steam

Dead Space sta facendo degli ottimi numeri su Steam, sicuramente superiori a quelli di The Callisto Protocol, il metro di paragone naturale con il remake del classico dell'horror fantascientifico, disponibile da poche ore.

Il primo dato da considerare è quello del picco di giocatori contemporanei, che due mesi fa ha raggiunto le 17.580 unità per The Callisto Protocol, lì dove Dead Space ne ha fatte 30.563 (e non è detto che non faccia meglio nel week-end).

Altro dato interessante è quello dei consensi del pubblico. Attualmente il titolo di Striking Distance Studios ha una media di recensioni positive del 61%, mentre quello di Motive dell'87%. Da notare anche le differenze nelle critiche. Le recensioni negative di Dead Space nascono praticamente tutte dagli scatti causati, a quanto pare, da Denuvo in alcune circostanze, mentre The Callisto Protocol ha critiche più sostanziali, che vanno a toccare il gameplay e altri aspetti della realizzazione.

Meno interessante, invece, confrontare i dati del nuovo Dead Space con quelli dei vecchi capitoli, arrivati ben dopo la pubblicazione originale su Steam.

