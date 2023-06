Starfield: il 90% dei pianeti non avrà alcuna forma di vita

In un'intervista con Kinda Funny Games, Todd Howard ha svelato che solo il 10% degli oltre 1.000 pianeti esplorabili di Starfield avrà delle forme di vita locali.

"Per noi si tratta di darti delle scelte quando controlli le attività che puoi svolgere in un sistema planetario. Ecco le molte cose che potresti fare", ha detto il game director di Starfield. "Ciò potrebbe includere il visitare pianeti aridi che sono lì solo per raccogliere risorse o pianeti con grandi città e insediamenti che i giocatori possono esplorare o in cui progredisce la storia".

"Ovviamente è procedurale, quindi sarebbe impossibile creare a mano un intero pianeta", ha aggiunto. "Quello che facciamo è realizzare a mano location individuali e alcune di queste sono posizionate in punti specifici, come le città principali e altri luoghi relativi alle missioni e poi abbiamo altre che vengono generate o posizionate quando atterri a seconda del pianeta."

Howard ha aggiunto che i pianeti che non ospitano forme di vita non vanno considerati come un difetto, poiché bilanciano quelli più vivi e con maggiori attività da svolgere, creando così un universo credibile. Inoltre Howard ha ribadito che anche quelli deserti saranno meritevoli di esplorazione, in quanto includeranno varie risorse che faranno comodo ai giocatori.

Nella stessa intervista inoltre Howard ha confermato che in Starfield non ci saranno mezzi terrestri pilotabili né sarà possibile pescare pesci alieni, perlomeno non in maniera convenzionale con una canna da pesca.