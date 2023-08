Lo studio di sviluppo Enhance ha annunciato via social e canali ufficiali dello studio che il suo puzzle game Humanity ha superato il milione di giocatori complessivo, tra tutte le versioni disponibili: PC, PS4 e PS5. Si parla di numero totale di giocatori e non di vendite perché il gioco è stato regalato dall'abbonamento PlayStation Plus, fasce Extra e Premium.