The Making of Karateka: data d'uscita ufficiale annunciata

Digital Eclipse ha annunciato la data d'uscita ufficiale di The Making of Karateka : il 29 agosto 2023 . Si tratta di un documentario interattivo dedicato al classico sviluppato dall'allora sedicenne Jordan Mechner, che sarà pubblicato su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. A settembre uscirà anche su Nintendo Switch.

Storia di un classico

Un classico immortale

Karateka fu sviluppato e lanciato nel 1984, rinnovando il modo di presentare i videogiochi narrativi. Nel documentario sarà ricostruita la storia del gioco, con la possibilità di giocare alle versioni originali, ad alcuni prototipi e a due versioni rimasterizzate: la prima, Karateka Remastered, viene descritta come "una nuova versione del gioco originale che comprende contenuti che allora vennero tagliati, un commento, obiettivi da sbloccare e altro ancora." La seconda, Deathbounce: Rebounded, "è uno sparatutto a due levette rapido e frenetico basato sul prototipo inedito di Jordan."

Insomma, gli appassionati avranno modo di riscoprire questo classico senza tempo in una forma che consentirà a tutti di comprenderne la portata e di contestualizzarlo a dovere, così da giocarlo senza i pregiudizi tipici creati da operazioni del genere.

Digital Eclipse è uno studio noto per la cura con cui realizza raccolte videoludico, tra le quali spiccano le recenti Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection e Atari 50: The Anniversary Celebration. The Making of Karateka è il primo capitolo della Gold Master Series, ossia una serie di monografie dedicate a singoli giochi fondamentali per la storia del medium.