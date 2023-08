Final Fantasy 16: lo sviluppo è iniziato con tre persone ed è finito con più di 300

Naoki Yoshida, il produttore di Final Fantasy 16, ha raccontato che lo sviluppo del gioco è iniziato con appena tre persone, per crescere lentamente fino a superare le trecento nelle sue fasi finali. La dichiarazione è arrivata in occasione di un'intervista televisiva con Muyao 4 Super Player, una TV di Taiwan, in cui non è stato svelato l'esatto numero di membri del team di sviluppo, comunque ricavabile dai crediti finali del gioco.