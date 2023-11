Switch domina, ma Xbox Series X|S vende più di PS5: le classifiche giapponesi di fine ottobre 2023

Famitsu ha svelato i dati di vendita dei videogiochi e delle console per il mercato giapponese tra il 23 ottobre e il 29 ottobre 2023. I giochi più venduti sono:

[NSW] Super Mario Bros. Wonder - 163,176 / 801,810 [NSW] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 19,330 / Nuovo [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 13,717 / Nuovo [PS5] Marvel's Spider-Man 2 - 12,509 / 89,857 [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch - 9,150 / 63,414 [NSW] Pikmin 4 - 7,932 / 930,538 [NSW] Pokemon Scarlatto / Violetto - 5,149 / 5,168,231 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 4,763 / 5,525,023 [NSW] Minecraft - 4,371 / 3,295,992 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 3,264 / 5,311,793

Come è normale, Nintendo Switch domina la classifica, con Super Mario Bros. Wonder che non vuole saperne di mollare la prima posizione dopo l'ottima partenza della scorsa settimana. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ottiene invece la seconda e terza posizione, sebbene si parli di cifre non molto elevate per la settimana di lancio.