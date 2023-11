The RoyaLand, l'MMORPG di Emanuele Filiberto di Savoia con il supporto delle casate nobili europee

The RoyaLand è un nuovo MMORPG realizzato da una holding fondata da Emanuele Filiberto di Savoia.

La descrizione ufficiale recita, in traduzione: "The RoyaLand è una holding focalizzata sulla creazione di un'esperienza immersiva online e offline a tema regale basato sulla fantasia e alimentato dall'intelligenza artificiale, principalmente incentrato su un gioco di ruolo online multigiocatore di massa, o MMORPG, chiamato The RoyaLand."

"Siamo attivamente concentrati sullo sviluppo di un gioco inedito, interattivo e coinvolgente, basato su un progetto che prevede il coinvolgimento dei giocatori. Abbiamo in programma di costruire avatar digitali proprietari e di offrire ai giocatori l'opportunità di guadagnare valuta di gioco, di costruire terreni virtuali e di possedere i propri beni online, migliorando tutte queste caratteristiche con contenuti di gioco incrementali e premium, grazie alle nostre funzioni di intelligenza artificiale."

"Stiamo sviluppando queste esperienze in collaborazione con il nostro fondatore, il nipote monegasco dell'ultimo re d'Italia, Emanuele Filiberto di Savoia. Inoltre, grazie al supporto e all'affiliazione con altre 7 Famiglie Reali e famiglie con rivendicazioni legali, ereditarie o storiche di posizioni reali in Russia, Albania, Francia, Bulgaria, Jugoslavia, Lesotho e Meclemburgo, denominate collettivamente Famiglie Reali, The RoyaLand intende offrire questa esperienza di intrattenimento unica tra passato e futuro."