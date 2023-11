Project 007 sarà la 'fantasia spionistica definitiva', secondo IO Interactive

La rivista ha intervistato l'amministratore delegato di IO Interactive Hakan Abran e ha discusso del prossimo gioco di James Bond dello studio. "I pochi indizi che siamo riusciti a raccogliere in ufficio suggeriscono un tono più vicino a Daniel Craig che a Roger Moore, e forse un'esperienza più scriptata rispetto alle missioni libere di Hitman", si legge sulla rivista, prima di fare riferimento a una citazione di Abran. "È stato presentato come 'l'ultima fantasia spionistica', il che suggerisce l'uso di gadget e forse un passo indietro rispetto agli omicidi dell'Agente 47".

Cosa aspettarsi da Project 007

IO Interactive lavora anche a un gioco fantasy online

Fate però attenzione, il fatto che Edge citi un paio di famosi attori che hanno interpretato 007 non significa che essi siano i protagonisti del gioco: IO Interactive ha precedentemente rivelato che Project 007 non sarà basato su nessuno degli attori di James Bond. Sarà il "Bond digitale" originale dello studio e si ispirerà in termini generali all'intera saga cinematografica.

Inoltre, grazie a un annuncio di lavoro del 2021, sappiamo che Project 007 sarà probabilmente un gioco d'azione in terza persona, non troppo dissimile dal precedente lavoro di IO sulla serie Hitman.