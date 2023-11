Xbox Game Pass ora mostra un messaggio per i giochi che stanno per essere rimossi

Microsoft ha pubblicato un aggiornamento per Xbox che rende chiaro se un gioco che si sta giocando lascerà presto Game Pass.

Come riportato da Pure Xbox, ai giocatori verrà ora presentato un messaggio pop-up quando avvieranno un gioco che lascerà presto il servizio di abbonamento. "Questo gioco lascerà Game Pass dopo il 15 novembre", recita il messaggio attuale per i giochi in uscita dal servizio questo mese.

"Questo gioco non farà più parte della libreria di Game Pass", continua il messaggio. "Aggiungilo alla tua lista dei desideri per sapere se tornerà o sarà in vendita. Oppure acquistalo ora con uno sconto fino al 20% per continuare a giocare".