Mass Effect rispunta con un teaser trailer in occasione dell'N7 Day 2023 di BioWare

BioWare ha celebrato l'N7 Day 2023, ovvero la giornata di Mass Effect, con un nuovo post sul proprio blog. Al suo interno, però, era nascosto un codice binario che si può tradurre con "Epsilon". Si tratta di un teaser, che dispone di un proprio sito internet e ancora più importante di un brevissimo trailer, che potete vedere qui sotto.

Come potete vedere, si tratta solo di sei secondi di filmato nel quale vediamo dei piedi avanzare a passo sostenuto in un qualche spazio sci-fi, dove sono immagazzinate delle capsule cilindriche. In conclusione, il video ha una sorta di distorsione, che fa intendere come la comunicazione sia stata interrotta o criptata.

Il sito riporta solo qualche scritta in stile stringhe di comando di un computer, nel quale leggiamo che il codice Epsilon è stato accettato e che è stato rilevato un segnale di aiuto da Andromeda (che ricordiamo è il sottotitolo del più recente gioco della saga). Vediamo anche che l'anno di invio è "censurato", ma possiamo leggere le prime parole del segnale: "Anche se oramai dovrebbero sapere che non bisogna sottovalutare" e poi la parola "umani" e la parola "censurato". "Umani" potrebbe sia essere un sostantivo (quindi "non sottovalutare gli esseri umani") oppure un aggettivo (quindi "non sottovalutare [censurato] degli esseri umani").

Purtroppo per il momento non sappiamo altro e, a parte dare per scontato che si tratti di qualcosa di legato a Mass Effect, non abbiamo altre informazioni.