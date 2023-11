Mike Ybarra di Blizzard: i giocatori non hanno pazienza e vogliono nuovi contenuti tutti i giorni

Stando a Mike Ybarra , il presidente di Blizzard , i giocatori non hanno pazienza e vogliono di continuo nuovi contenuti per i giochi. Il dirigente dello studio di Microsoft ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a The Verge, ribadendo un concetto che aveva già avuto modo di esprimere.

Quello che vogliono i giocatori

I giochi ormai devono essere aggiornati di continuo per soddisfare i giocatori

Ybarra: "Sappiamo che i giocatori vogliono nuovi contenuti letteralmente tutti i giorni. Di conseguenza ci vogliono team sempre più grossi per riuscire. Quindi devi monetizzare nei modi giusti. Allo stesso tempo, dico sempre ai team che quando qualcuno spende un dollaro o un centesimo con Blizzard, deve sentirsi soddisfatto di averlo fatto."

Come accennato, si tratta di un concetto che aveva già in parte espresso venerdì scorso, durante il suo keynote: "I giocatori non hanno pazienza. Vogliono nuova roba tutti i giorni, a tutte le ore. Stiamo provando a dare una risposta, tenendo alta la qualità di Blizzard."

Quello espresso da Ybarra è un concetto più che valido nello scenario attuale in cui il modello live service è diventato prevalente. La sua non è una critica, ma un modo per registrare un dato di fatto, ossia che per funzionare titoli come Overwatch 2, Diablo IV e World of Warcraft devono essere aggiornati di continuo, per non causare scontento nelle comunità avide di novità. Il risultato è che i costi di sviluppo vanno alle stelle e, per reggere, i sistemi di monetizzazione si fanno sempre più invadenti.