Microsoft, EA e non solo rendono i bambini dipendenti dai videogiochi, per una causa legale

In Arkansas (USA), Microsoft, Epic Games, Activision Blizzard, Electronic Arts e non solo sono state citate in causa e accusate di aver causato dipendenza ai videogiochi tramite design, algoritmi e marketing.

Secondo la denuncia, questi design e "funzioni d'assuefazione" utilizzavano la raccolta di dati sui minori, schemi di monetizzazione predatori e cicli di feedback per mantenere i giocatori più impegnati.

"Non avremmo mai immaginato, quando nostro figlio ha iniziato a giocare ai videogiochi, che sarebbe diventato così dipendente da soffrire gravemente la sua istruzione, da perdere ogni interesse nel passare il tempo con i suoi amici e da mettere a rischio la sua salute fisica e mentale", ha dichiarato Casey Dunn, la madre che ha intentato la causa per conto di suo figlio.

"Queste aziende di videogiochi hanno preso di mira i bambini e se ne sono approfittate, privilegiando il profitto su tutto il resto. Come mamma, sapevo di dover fare qualcosa per garantire che non la facciano franca distruggendo il benessere e il futuro dei nostri figli".

La famiglia Dunn sta facendo causa per ottenere un risarcimento monetario, per cambiare il modo in cui i giochi vengono progettati e offerti e per ottenere ulteriori "risorse per la salute mentale per le famiglie che devono cercare di curare i bambini dipendenti dal gioco".