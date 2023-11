One Piece Odyssey in sconto in tutte le versioni su Amazon Italia a un ottimo prezzo

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia prosegue e siamo arrivati alla seconda giornata di promozioni. Il periodo di sconto è ancora molto lungo e siamo certi che non abbiate ancora avuto tempo per vedere tutto quello che Amazon sta offrendo. Sulle nostre pagine vogliamo quindi segnalare le offerte più interessanti, a iniziare da One Piece Odyssey per PS5, PS4 e Xbox Series X. Lo sconto segnalato è del 56% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69.99€ e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo a turno ambientato su una grande isola da esplorare con Cappello di Paglia e la sua ciurma. Il nostro pirata deve ritrovare i suoi amici nel mentre affronta nemici vecchi e nuovi. La storia e i nuovi personaggi sono stati realizzati con la supervisione di Oda, il creatore originale della saga, e il gioco è canon rispetto agli eventi della serie.