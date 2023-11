Cosa giocherete questo weekend? Super Mario RPG, Persona 5 Tactica o altro?

La vita è solo un'ombra che cammina, scriveva Shakespeare in una sua celebre tragedia, quindi bisogna ritagliarsi il giusto tempo per giocare, mentre si aspetta che il tempo faccia la sua parte e ci restituisca ai gas cosmici. Se non lo avete capito è arrivato il fine settimana e noi siamo curiosissimi di scoprire cosa giocherete questo weekend?

In realtà, dopo tante settimane ricchissime di uscite, questa è stata moderatamente più tranquilla. Quindi potreste volerla sfruttare semplicemente per sfoltire un po' del lunghissimo backlog accumulato nel corso dell'anno. Se però siete alla ricerca di novità e possedete Nintendo Switch, potreste invece dedicarvi a Super Mario RPG, riuscito remake dell'originale per Super Nintendo, che però, come scritto nella nostra recensione, "non è invecchiato proprio benissimo ma, nel complesso, Super Mario RPG è una riproposta che ha un suo perché: ArtePiazza gli ha rifatto il look, preservandone le caratteristiche principali che lo hanno reso un cult, senza esagerare coi ritocchi che avrebbero potuto snaturarlo." Insomma, può essere un buon modo per riscoprire un classico.