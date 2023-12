Assassin's Creed Mirage, aggiornamento con New Game Plus disponibile da oggi

L'aggiornamento 1.0.6 per Assassin's Creed Valhalla, che introduce nel gioco la modalità New Game Plus oltre a una serie di miglioramenti, sarà disponibile a partire da oggi alle 13.00, ora italiana.

Ubisoft aveva annunciato nei giorni scorsi che il New Game Plus sarebbe stato presto disponibile, mentre la modalità Permadeath è stata rinviata e al momento non è chiaro quando verrà messa a disposizione dei possessori del gioco.

Come certamente saprete, il New Game Plus consente di ricominciare da capo l'avventura di Basim dopo averla completata, conservando però tutti i potenziamenti e l'equipaggiamento sbloccati fino a quel momento, selezionando un qualsiasi livello di difficoltà ed eventualmente saltando la parte del prologo.